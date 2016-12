"Stonewall", Emmerich racconta la vera storia della nascita del movimento LGBT

Arriva " Stonewall ", film che racconta la vera storia dei moti che prendono il nome dal locale di New York intorno al quale nel giugno 1969 si concentrarono iniziative e tensioni che diedero vita al movimento per i diritti dei gay. La pellicola, diretta da Roland Emmerich, sarà nelle sale da giovedì 5 maggio. Tgcom24 vi offre una clip esclusiva di grande pathos, in cui il protagonista Danny, interpretato da Jeremy Irvine , si scontra con il padre.

"Stonewall" segue le vicende di Danny (Jeremy Irvine), ragazzo cresciuto in Indiana e scappato di casa alla volta della Grande Mela dopo la scoperta della sua omosessualità da parte degli abitanti della piccola cittadina in cui vive. Una volta approdato a New York, Danny stringerà amicizia con i ragazzi di strada che gravitano intorno allo Stonewall Inn, un bar della città, entrando a far parte della loro grande famiglia. Danny verrà inoltre coinvolto nella crescente tensione nel rapporto questi giovani e le forze dell’ordine, che sfocerà in veri e propri disordini, che avranno conseguenze storiche.



Oltre a Jeremy Irvine, nel cast del film spicca la presenza dell'attore irlandese Jonathan Rhys-Meyers ("Match point", "Sognando Beckham").



I moti di Stonewall iniziati nella notte tra il 27 e il 28 giugno 1969 sono considerati il momento di nascita del movimento di liberazione gay in tutto il mondo. Per questo motivo il 28 giugno è stato scelto dal movimento LGBT come data della "giornata mondiale dell'orgoglio LGBT" o "Gay pride".