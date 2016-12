SteveJobs, ecco le prime immagini dell'atteso film di Danny Boyle

A completare il cast, Jeff Daniels (The Newsroom) nei panni dell'ex CEO Apple John Sculley, Katherine Waterston, che interpreta l'ex fidanzata di Jobs, Chrisann Brennan, e Michael Stuhlbarg, che porterà sul grande schermo Andy Hertzfeld, tra i membri della squadra di sviluppo Macintosh.



La sceneggiatura del film, firmata da Aaron Sorkin, premio Oscar per The Social Network, nel 2011, è basata sulla biografia del fondatore della Apple, scritta da Walter Isaacson e diventata in breve best-seller.



Danny Boyle, che la statuetta se l'era invece aggiudicata nel 2009 per la regia di The Millionaire, guida lo spettatore in un viaggio alla scoperta del mondo nascosto dietro la rivoluzione digitale, tracciando il profilo umano del suo principale artefice. Un tour a tappe scandito dal lancio dei principali prodotti che hanno segnato le fasi di questa rivoluzione e della vita del suo fautore.



#SteveJobs è il secondo biopic dedicato al papà di Apple ad arrivare al cinema, in poco più di tre anni. Il Jobs di Joshua Michael Stern, con Ashton Kutcher protagonista, nel 2013 non scaldò pubblico e critica, ricevendo anche la bocciatura di Steve Wozniak. Il film di Boyle pare avviato a sorte diversa.