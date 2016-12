"Star Wars 8", le prime immagini dal set

L'entusiasmo per "Star Wars: Il Risveglio della Forza" non si è ancora placato, ma sono già iniziate le riprese dell'ottavo capitolo della saga agli Pinewood Studios di Londra. Su Facebook è spuntata la prima clip in diretta dal set, con protagonista la coraggiosa Rey (Daisy Ridley). Gli attori sono tornati al lavoro con il cast è arricchito dalle new entry Benicio Del Toro, Laura Dern, e Kelly Marie Tran.