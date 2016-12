"Star Trek Beyond", lanciato il trailer ufficiale del nuovo film

Manca ancora qualche mese all'uscita di " Star Trek Beyond ", il nuovo capitolo della saga diretto da Justin Lin , ma i fan possono godersi il primo trailer ufficiale. Il film uscirà infatti solo nel luglio 2016, nel 50° anniversario della serie tv, e vedrà nel cast volti noti come Chris Pine (Kirk), Zachary Quinto (Spock), Zoe Saldana e Simon Pegg, oltre ad alcune new entry importanti come Idris Elba e Sofia Boutella.

Dopo due film diretti da J. J. Abrams (Star Trek nel 2009 e Into Darkness nel 2013), "Star Trek Beyond" vede dietro la macchina da presa Justin Lin. La mano del regista di "The Fast and the Furious" si vede fin dal trailer, che ha un ritmo molto adrenalinico e sembra allontanarsi dallo stile dark degli episodi precedenti.