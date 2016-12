"Spy", intrighi e complotti da ridere in giro per il mondo

Arriva in sala il 15 luglio "Spy", comedy on the road con protagonista Melissa McCarthy. Dopo "Le amiche della sposa" e "Corpi da reato", l'attrice sul set si è fatta guidare per la terza volta dal regista e sceneggiatore Paul Feig. Le suggestive strade di Roma, Parigi e Budapest diventano il teatro della rocambolesca avventura di Susan Cooper, agente della Cia che si trova invischiata nel mondo dello spionaggio internazionale.