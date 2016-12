La spugna di mare più famosa al mondo, che conta tantissimi fan in tutto il mondo, torna al cinema con " SpongeBob - Fuori dall'acqua ", da febbraio 2015 nelle sale. Viene nel nostro mondo per vivere l'avventura più eroica di sempre. Basata sulla serie creata da Stephen Hillenbur g , la pellicola è diretta da Paul Tibbitt . Nel cast anche Antonio Banderas . Ecco il trailer italiano.

A 15 anni dalla famosa serie tv e a 10 dal primo film, arriva dunque il sequel di "SpongeBob-Il film". La storia come sempre è ambientata a Bikini Bottom, una cittadina sul fondo dell'oceano Pacifico, e i suoi protagonisti sono creature marine che vivono in un mondo simile a quello umano. La pellicola sarà una sorta di ibrido in cui ci saranno delle scene live action con Banderas nei panni di un pirata malvagio.