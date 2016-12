"Sing", ecco il teaser trailer italiano

Con il teaser trailer in italiano inizia a prendere forma " Sing ", l'animazione che approderà in sala nel gennaio 2017. Ambientato in un mondo come il nostro, ma abitato interamente da animali, la pellicola racconta la storia di Buster Moon ( Matthew McConaughey ), un elegante koala proprietario di un teatro un tempo grandioso ormai caduto in disgrazia. Ecco il teaser trailer italiano.

Buster è un eterno ottimista che ama il teatro più di qualsiasi altra cosa e che farà il possibile per salvaguardarlo. Di fronte allo sgretolamento della ambizione della sua vita ha un'ultima occasione di ripristinare il suo gioiello in declino al suo antico splendore, producendo la più grande competizione canora al mondo.



Saranno cinque i concorrenti ad emergere: un topo (Seth MacFarlane) tanto bravo a canticchiare quanto ad imbrogliare; una timida elefantina adolescente (Tori Kelly) con un enorme caso di ansia da palcoscenico; una madre sovraccarica (Reese Witherspoon) che si fa in quattro per occuparsi di una cucciolata di venticinque maialini; un giovane gorilla (Taron Egerton) che sta cercando di allontanarsi dai reati della sua famiglia di delinquenti ed una porcospina punk-rock (Scarlett Johansson) che ha difficoltà a liberarsi di un fidanzato arrogante. Ogni animale si presenta all'ingresso del teatro di Buster convinto che questa sarà l'occasione per cambiare il corso della propria vita.



Per le canzoni sono state chiamate star del calibro di Lady Gaga, Nicki Minaj, Katy Perry e molti altri. Con oltre 85 hit di successo, Sing è scritto e diretto da Garth Jennings e prodotto da Chris Meledandri e Janet Healy.