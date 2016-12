"Shaun, Vita da Pecora", il gregge conquista il grande schermo

10:13 - Dopo il successo della serie tv, l'ovino di "Shaun, Vita da Pecora" si prepara a conquistare il grande schermo. Il film (in stop motion) sbarca al cinema il 12 febbraio e Tgcom24 offre in esclusiva una clip con protagonista la simpatica pecorella, nata dalla fantasia dei creatori di "Wallace e Gormit". Catturata dall'acchiappa animali, Shaun si trova a dover affrontare la dura vita dietro le sbarre in compagnia di cani rabbiosi e gatti psicopatici.

In "Shaun, vita da pecora" il gregge, stanco della noiosa vita di campagna, organizza uno stratagemma per sbarazzarsi del Fattore e godersi qualche giorno di libertà. Dopo averlo fatto addormentare, saltando a turno da una staccionata, lo chiudono in una vecchia roulotte e ricreano un ambiente notturno.



Le cose si complicano quando il cane da guardia Bitzer, per sbaglio, muove la roulotte che inizia a dirigersi a tutta velocità verso la Grande Città. Shaun e il gregge rimangono alla fattoria, ma il caos prende presto il sopravvento. A quel punto, decidono quindi di lanciarsi alla ricerca del Fattore per porre rimedio al pasticcio che hanno creato.