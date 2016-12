"Sei mai stata sulla luna?", con Neri Marcoré finisce a... tarallucci e vino

10:27 - Tgcom24 offre in esclusiva un divertente assaggio di "Sei mai stata sulla luna?", la commedia con protagonista Raoul Bova che esce in sala il 22 gennaio. Un cast con una nutrita componente pugliese, come la coppia Neri Marcorè-Sergio Rubini che per mettere a proprio agio l'ospite Giulia Michelin le offrono un buon calice di vino accompagnato dai tradizionali taralli. Peccato, però, che l'aperitivo non sia proprio come se lo aspetta...

