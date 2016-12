3 dicembre 2014 "Scemo & + scemo 2", la folle coppia Carrey-Daniels sbarca nei cinema italiani Dopo aver sbancato il botteghino negli Usa, esce anche da noi l'atteso sequel del cult dei fratelli Farrelly. Tgcom24 vi offre una clip in esclusiva Tweet google 0 Invia ad un amico

17:20 - Dopo aver sbancato il botteghino negli Usa, arriva anche nei cinema italiani "Scemo & + scemo 2", il film dei fratelli Farrelly con Jim Carrey e Jeff Daniels. Una scatenata commedia demenziale nella quale i due attori riprendono i personaggi di Harry e Lloyd. Tgcom24 vi presenta una clip in esclusiva.

Una commedia dove l'esagerazione, tanto nelle situazioni che nella recitazione dei due protagonisti, è la cifra ricercata dai due registi, specialisti in opere dove il "politically correct" non trova spazio. Il tutto girato con grande intelligenza e istrionismo: insomma, non è sufficiente fare gli scemi per strappare la risata al pubblico, e il flop dei due sequel apocrifi lo ha dimostrato.



Carrey e Daniels invece sono due cavalli di razza per i quali gli anni passati hanno semplicemente contribuito a dare maggior maturità e consapevolezza nei limiti entro quali stare. Perché le risate sono tante in questo film, ma non manca un tocco di malinconia e una giusta dose di buoni sentimenti. Quel che basta a dire che il progetto, rischioso sulla carta, è perfettamente riuscito.