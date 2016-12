"Samba" in bilico tra humor e integrazione

11:33 - Dopo il fortunato "Quasi Amici", la coppia di registi Olivier Nakache-Eric Toledano torna sul grande schermo con "Samba". La commedia racconta lo strano incontro tra un ragazzo del Senegal che da dieci anni vive in Francia come clandestino (Omar Sy) e una donna in carriera, in crisi esistenziale (Charlotte Gainsbourg). Tgcom24 offre in esclusiva una clip del film, che esce nelle sale italiane il 23 aprile.

Un incontro fra due mondi opposti: quello di Samba (Omar Sy), senegalese clandestino che vive in Francia da dieci anni e colleziona lavoretti per sopravvivere, e quello di Alice (Charlotte Gainsbourg), una dirigente d'azienda che dopo un crollo psico-fisico da stress decide di cambiare vita.



Lui tenta tutte le strade per la regolarizzazione, mentre lei cerca di ricostruire se stessa attraverso il volontariato in un'associazione. Entrambi stanno provando ad uscire dal loro inferno personale fino a quando, un giorno, i loro destini si incrociano. Un rapporto che, fra umorismo ed emozione, potrebbe aprire un varco verso la felicità.