"Rock The Kasbah": risate con Bill Murray, manager che ritrova la fortuna a Kabul

E' ispirato a una storia vera, è diretto da un regista premio Oscar e vede un cast di superstelle. E' "Rock The Kasbah", il nuovo film di Barry Levinson di cui Tgcom24 vi presenta in anteprima esclusiva il trailer italiano. Racconta le disavventure di Richie Vance (Bill Murray), manager musicale caduto in disgrazia, costretto a seguire il suo unico cliente per un tour in Afghanistan. Tra gli altri protagonisti ci sono Bruce Willis e Kate Hudson.