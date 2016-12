"Ritorno al futuro", 30 anni dopo la DeLorean atterra di nuovo nel 2015

I primi due capitoli nei cinema, cofanetti con edizioni rimasterizzate e arricchite dei film in blu ray, convention e altri appuntamenti ancora. L'ora precisa per far scattare la festa sono le 16.29, quando in "Ritorno al futuro - Parte II", Marty e Doc atterranno nel 2015, all'epoca futuro lontano oggi presente, per aiutare il figlio di Marty che si è messo nei guai.



Questa sarà l'occasione per rivedere i film tanto al cinema quanto in tv (su Italia 1, il 22 ottobre, saranno trasmessi tutti e tre a partire dalle 19.25). Per fortuna ci verrà risparmiato invece un sequel o un remake, nonostante la moda imperante a Hollywood. Il regista Robert Zemeckis che lo sceneggiatore Robert Gale hanno fatto inserire nel contratto del 1984 una clausola secondo la quale senza la loro approvazione non si può fare nulla. Approvazione che non arriverà mai: "Devono aspettare che io e Bob saremo morti - ha detto al "Telegraph" - per me sarebbe un oltraggio".



Intanto sono in tanti a celebrare a loro modo l'evento. Persino forze dell'ordine. La polizia del Queensland, in Australia, ha infatti postato una foto nella quale si vede un gruppo di agenti in azione a bordo di skateboard a cuscinetti d'aria. In comunicato spiegano di aver fermato un 17enne che aveva fatto un incidente vicino a un cinema mentre stava andado a 142 km all'ora. un chiaro riferimento a una scena clou del secondo film mentre la velocità è quella necessaria alla DeLorean per viaggiare nel tempo.



E a proposito dell'automobile diventata il simbolo del film (anche se inizialmente la macchina del tempo doveva essere un frigorifero), martedì è stata portata davanti agli IT Studios di Londra ma nei prossimi giorni arriverà anche in Italia: dal 3 al 6 novembre sarà a Ecomondo, la Fiera dedicata alla green economy in programma a Rimini, per ricordare che che quella che tre decenni fa era solo finzione cinematografica ''oggi è diventata realtà grazie al biometano per autotrazione prodotto da scarti organici''.