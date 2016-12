"Remember", Christopher Plummer nella vendetta di un sopravvissuto

"Remember" è la storia ai giorni nostri di Zev, (Christopher Plummer), un anziano sopravvissuto ai campi di sterminio che soffre di demenza senile e vive in una casa di riposo. Quando rimane vedovo, Zev scopre che la guardia nazista responsabile dell'assassinio della sua famiglia, 70 anni prima, vive attualmente in America sotto falso nome. L'anziano decide così di rendere giustizia ai suoi cari, portando a compimento con le sue stesse mani una vendetta per troppo tempo rimandata. La decisione dà il via a uno straordinario viaggio intercontinentale con conseguenze sorprendenti.