"Ready Player One", indietro nel tempo con Steven Spielberg

Arriverà a marzo 2018, nei cinema statunitensi, "Ready Player One", il nuovo film di Steven Spielberg tratto dall'omonimo romanzo di Ernest Cline. E' stato diffuso il nuovo trailer in italiano della storia ambientata in un futuro distopico dove la gente, per sfuggire a un presente corrotto e inquinato, si rifugia nella realtà virtuale dove trovano spazio oggetti e ambientazioni iconiche degli anni 80, 90 e 2000.