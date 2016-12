"Ratchet & Clank", 5 giorni al cinema con le avventure degli amici-eroi dei videogame

Punto di riferimento per tutti gli appassionati di videogiochi, Lorenzo Ostuni - meglio noto come Favij - è il più seguito youtuber d'Italia, con ben due milioni e mezzo di iscritti al suo canale YouTube e oltre 800 milioni di visualizzazioni. In “Ratchet & Clank” presterà la voce al piccolo robot verde Zed. Alla sua seconda esperienza come doppiatrice, la vlogger Greta Menchi doppierà il personaggio di Cora, giovane e coraggiosa ranger galattica che aiuterà i protagonisti nella loro missione.



La storia racconta di Ratchet, l'ultimo della sua specie, un temerario Lombax cresciuto senza una famiglia sul pianeta Veldin, mentre Clank è un piccolo robot dal cuore grande. Insieme formano un’irresistibile coppia di improbabili eroi, con una missione ben precisa: fermare un vile alieno, noto come Presidente Drek, che ha intenzione di distruggere ogni pianeta della galassia Solana e utilizzarne i pezzi per costruire un nuovo mondo per la sua razza. Dopo aver scoperto un'incredibile arma, i due si alleeranno con i Rangers galattici per salvare Solana dalla distruzione.