"Quando hai 17 anni", arriva un film sull'amore e sull'amicizia di due adolescenti

In concorso a Berlino 2016, il film del regista francese 72enne è ambientato in un aspro villaggio tra le montagne della Francia sud-occidentale, dove i due protagonisti, Damien (Kacey Mottet Klein) e Tom (Corentin Fila), frequentano la stessa scuola. Potrebbero essere amici, ma non si sopportano. Si insultano, e quando le parole non sono abbastanza si picchiano.



La madre di Damien, Marianne (Sandrine Kiberlain), è medico; il padre, pilota militare in missione. Tom è magrebino, figlio adottivo di una coppia di contadini che vive in una remota fattoria in mezzo alle montagne. Dopo molte difficoltà, la madre adottiva di Tom è nuovamente incinta, e dal momento che la sua gravidanza di presenta difficile, Marianne si offre di aiutarla accogliendo Tom in casa sua per il tempo necessario. Damien e Tom si trovano così a vivere sotto le stesso tetto... Sarà l'inizio di un'amicizia e di un amore, sarà la nascita della fiducia e della speranza.