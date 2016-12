"Pixels", i videogame degli anni 80 tornano e... prendono vita!

La storia è quella di quattro ragazzi degli anni 80 ormai cresciuti. In quel decennio Sam Brenner (Adam Sandler), Will Cooper (Kevin James), Ludlow Lamonsoff (Josh Gad) e Eddie "The Fire Blaster" Plant (Peter Dinklage) erano ragazzi che, nelle sale giochi, salvavano il mondo, migliaia di volte, a 25 centesimi a partita. E proprio perché fenomeni dei videogame arcade da sala giochi, vengono ora chiamati a salvare il mondo davvero.



Infatti alieni intergalattici fraintendono un filmato diffuso con alcuni personaggi dei classici videogiochi; interpretando le loro parole come una dichiarazione di guerra contro di loro, decidono di attaccare la Terra usando i giochi (Pac-Man, Donkey Kong, Centipede, Galaga e Space Invaders) come modelli per i loro assalti.



Il film, ispirato a un cortometraggio francese, è stato prodotto dallo stesso Adam Sandler ed è uscito negli Stati Uniti il 24 luglio. Columbus, diventato celebre negli anni 90 con commedie come "Mamma ho perso l'aereo" e "Mrs Doubtfire", negli ultimi anni si è specializzato in film dal tono tra il favolistico e il fantascientifico, firmando due capitoli della saga di Harry Potter e "Percy Jackson e gli dei dell'Olimpo".