"Pitza e Datteri", una divertente storia di integrazione tra le calli veneziane

La pacifica comunità musulmana di Venezia è stata sfrattata dalla sua moschea da un'avvenente parrucchiera che la trasforma in un salone di bellezza. Viene chiamato in soccorso un giovane e inesperto Imam afghano per riprendersi il loro luogo di culto. Tutti i loro goffi tentativi falliscono comicamente, ma alla fine troveranno un luogo e un aiuto da chi non avrebbero mai pensato.



Protagonisti della vicenda sono Bepi, un veneziano convertitosi all'Islam (interpretato dal friulano Giuseppe Battiston), il giovanissimo Imam Saladino (Mehdi Meskar, calabrese-magrebino-parigino cresciuto a Treviso), la splendida parrucchiera Zara (la franco-africana Maud Buquet), il "presidente" della comunità Karim (il pakistano Hassani Shapi), la musulmana progressista Fatima (l'italo-africana Esther Elisha) e il curdo Ala (il siciliano Giovanni Martorana).



Il tutto è ambientato a Venezia, storico incrocio tra Oriente e Occidente, luogo ideale per questo racconto dei nostri giorni, di scambio culturale e d'integrazione. E tra le torri, come minareti, cupole e preziosi mosaici, echeggiano i suoni multietnici dell'Orchestra di Piazza Vittorio, in una Venezia tutta da scoprire...