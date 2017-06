"Pirati dei Caraibi 5", intervista esclusiva al cast

Il 24 maggio arriva nelle sale "Pirati dei Caraibi: La Vendetta di Salazar", il quinto capitolo dell'iconica saga che vede il ritorno di Johnny Depp nei panni di Jack Sparrow, ruolo per il quale ha ottenuto una candidatura all’Oscar. In questa nuova avventura è affiancato da Javier Bardem e Geoffrey Rush, oltre che da nuovi personaggi e da volti già noti ai fan. Dopo l’hackeraggio Tgcom24 offre in esclusiva un’intervista al cast.