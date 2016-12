"Perfetti Sconosciuti", Paolo Genovese premiato al Tribeca per la miglior sceneggiatura

Dopo il doppio David di Donatello come miglior film e miglior sceneggiatura, arriva l'affermazione internazionale per "Perfetti Sconosciuti". Il film di Paolo Genovese si è imposto al Tribeca, festival voluto da Robert De Niro, giunto alla 15ma edizione.



Un premio che il regista italiano non si aspettava e che ha saputo di aver vinto solo poche ore prima della premiazione. Genovese era stato allertato solo nella mattinata italiana di giovedì 21 aprile con una telefonata che lo invitava a prendere il primo volo per New York, in modo da arrivare in tempo per la cerimonia.



"E' stato come fare bingo - ha commentato il regista - più che altro la sorpresa è stata per la vicinanza tra i due premi ricevuti dal film. E sono anche estremamente orgoglioso per le proposte sia di remake che di distribuzione che abbiamo ricevuto. Questo dimostra che funziona l'idea della storia, ossia che in qualsiasi parte del mondo, ognuno degli abitanti della terra con uno smartphone nasconde un segreto".