"Pay The Ghost", Nicolas Cage contro il fantasma di Halloween

Arriva al cinema il 20 ottobre " Pay The Ghost ", il primo thriller horror-sovrannaturale del regista tedesco Udi Edel, che vede il ritorno sul grande schermo del Premio Oscar Nicolas Cage nel ruolo di protagonista. Tgcom24 offre in anteprima una clip del film, che racconta il viaggio nel paranormale di un uomo, dopo che il figlio Charlie scompare misteriosamente durante la tradizionale parata di Halloween a New York.

Un anno dopo il padre Mike (Nicolas Cage) comincia a essere ossessionato da terrificanti visioni del figlio e a sentire intorno a lui l'inspiegabile e spaventosa presenza di una misteriosa figura. Deciso ad entrare in azione, Mike e la moglie Kristen (Sarah Wayne Callies) si mettono alla disperata ricerca del figlio, arrivando a scoprire una serie di terrificanti indizi riguardo alla sua scomparsa.



In breve i due scoprono cosa accade ogni anno durante la notte di Halloween: un fantasma feroce e vendicativo appare durante la festa per rapire i bambini. Se Mike e Kristen non riusciranno a salvare il loro figlio prima dello scoccare della mezzanotte, allora il suo spirito andrà perduto per sempre.