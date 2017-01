"Passengers", Jennifer Lawrence e Chris Pratt innamorati... nello spazio

Siamo nello spazio in un futuro dispotico mentre. 5000 passeggeri sono in viaggio ibernati verso un nuovo pianeta dove ricominciare una seconda vita. Il viaggio durerà 120 anni, ma iJim (Chris Pratt), ingegnere meccanico capace di aggiustare tutto, verrà svegliato 90 anni prima del previsto a causa di un malfunzionamento al sistema delle loro capsule di ibernazione. Deciderà quindi di svegliare una donna, Aurora, scrittrice in cerca di idee per il suo romanzo, per non stare solo. I due si ritroveranno da soli con la prospettiva di passare il resto della loro vita, pur con tutti i comfort possibili. Quando scopriranno che l'astronave è in grave pericolo e il suo viaggio potrebbe finire nel nulla, tenteranno di salvare se stessi e gli altri passeggeri dormienti. Nel cast del film anche Martin Sheen, Laurence Fishburne e Andy Garcia.



"Si tratta di personaggi che di fronte a situazioni estreme devono fare scelte estreme: una circostanza che ho sempre trovato affascinante", dice Morten Tyldum ("The Imitation Game"). "Passengers è la storia di due persone che intraprendono un viaggio per una nuova vita, un viaggio di 120 anni verso un nuovo pianeta, ma si svegliano 90 anni prima del previsto", dice il protagonista Chris Pratt. "Scoprono però che c'è un motivo per cui si sono svegliati in anticipo. Devono risolvere il mistero del malfunzionamento del sistema, e prendere atto che la navicella sta per cedere, se vogliono sopravvivere e salvare la vita di tutti i passeggeri della più grande migrazione di massa della storia umana".