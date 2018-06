"Papillon", il film cult rivive in un remake

Michael Noer rifà il cult di "Papillon" del 1973, con Rami Malek e Charlie Hunnam , nei ruoli che erano di Dustin Hoffmann e Steve McQueen . Il film arriva nelle sale il 27 giugno e Tgcom24 offre una clip in esclusiva. Erroneamente condannato per omicidio, Henri Charrière crea un'improbabile alleanza con il compagno di cella ed eccentrico contraffattore, Louis Dega, nel tentativo di scappare dalla famigerata colonia penale sull'Isola del Diavolo.

Basato sull'autobiografico best-seller internazionale a firma di Henri Charrie're , Papillon è soprattutto la storia di un'amicizia piena di sfumature tra due persone che non potrebbero essere più diverse, ma che hanno in comune la voglia di libertà, proprio come la farfalla tatuata sul petto di Henry. Ma è anche la storia di una fuga impossibile, studiata in tutti i particolari, da un isola che ricorda quella di Alcatrax, piena di violenza e disperazione, ma senza vere sbarre se non quelle naturali.

"Papillon - spiega il regista danese Michael Noer - è un film ambientato in prigione, ricco di avventura e, purtroppo, con una tematica senza tempo. E questo non per la parte avventura, quanto per quella della prigionia e per gli effetti che ha sull'animo umano. Ciò che mi ha intrigato di più leggendo anche il libro è la storia del legame che si viene a creare tra i due protagonisti e come iniziano a costruire un'amicizia partendo dall'odio e dal dolore, proprio come può accadere anche nella vita reale. E' per questo che, con Charlie Hunnam e Rami Malek, abbiamo deciso di focalizzare la nostra attenzione sulle loro performance e sulla caratterizzazione dei personaggi".