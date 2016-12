"Pan - viaggio sull'isola che non c'è", il mito ritrova le sue origini a Neverland

Ritorna nei cinema il mito di Peter Pan . " Pan - Viaggio sull'isola che non c'è ", nelle sale dal 12 novembre, è un film live-action che propone una nuova originale avventura sugli inizi dell'amato personaggio creato da J.M. Barrie. Diretto dal regista Joe Wright ("Espiazione", "Orgoglio e Pregiudizio") vede come protagonista il giovane Levi Miller e Hugh Jackman nei panni del pirata Barbanera. Tgcom24 vi presenta una clip esclusiva .

Peter (Levi Miller) è un dodicenne biricchino con una insopprimibile vena ribelle, ma nel triste orfanotrofio di Londra dove ha vissuto tutta la vita queste qualità non sono ben viste. In una notte incredibile Peter viene trasportato dall'orfanotrofio dentro un mondo fantastico, popolato da pirati, guerrieri e fate, chiamato Neverland.



E lì si ritrova a vivere straordinarie avventure e a combattere battaglie all'ultimo sangue nel tentativo si svelare l'identità segreta di sua madre, che lo aveva abbandonato tanto tempo prima, e anche il suo posto in questa terra magica. In una squadra formata dalla guerriera Giglio Tigrato (Rooney Mara) e dal suo nuovo amico di nome James Hook (Garrett Hedlund), Peter deve sconfiggere lo spietato pirata Barbanera (Hugh Jackman) per salvare Neverland e scoprire il suo vero destino: diventare l'eroe che sarà conosciuto per sempre con il nome di Peter Pan.