"Paddington", Francesco Mandelli è la voce dell'orsetto combinaguai

11:20 - Il 25 dicembre arriva nelle sale "Paddington", il film diretto da Paul King che narra le disavventure di un piccolo orso peruviano che sbarca a Londra in cerca di una famiglia. In esclusiva Tgcom24 propone un'intervista durante il doppiaggio a Francesco Mandelli, la voce italiana del protagonista. Una clip divertente che alterna parti di doppiaggio con parti del film con Sally Hawkins, Julie Walters, Jim Broadbent, Peter Capaldi e Nicole Kidman.

Rimasto solo alla stazione di Paddington l'orso comincia ad avere paura della grande città e capisce che la metropoli, in fondo, non è bella come aveva immaginato. Finché un giorno, non incontra la famiglia Brown. I Brown leggono l’etichetta appesa al collo dell'orso ("Per favore, prendetevi cura di quest'orso. Grazie") e non sentendosi di abbandonarlo al suo destino, gli offrono un tetto. Sembra che le cose stiano cominciando ad andare per il verso giusto per Paddington, ma un giorno arriva una malvagia tassidermista con un vecchio conto in sospeso...