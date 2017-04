Quattro amici partono da Roma per Madrid su un furgoncino per l’addio al celibato di uno di loro ma anche per andare per andare a vedere la "Maggica" contro il Real in Champions League. "Ovunque tu sarai", che segna l'esordio di Roberto Capucci, è una commedia di genere road-movie in arrivo nelle sale dal 6 aprile. I protagonisti sono interpretati da Ricky Memphis, Primo Reggiani, Francesco Montanari, Francesco Apolloni. Tgcom24 vi offre una clip esclusiva.