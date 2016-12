"Onda su Onda", Rocco Papaleo e Alessandro Gassman alla ricerca della felicità

Rocco Papaleo torna per la terza volta dietro la macchina da presa per firmare " Onda su onda ", commedia che lo vede protagonista insieme ad Alessandro Gassman e Luz Cipriota . Girato a Montevideo, il film racconta il viaggio dei due protagonisti, alla ricerca di una riscatto tra ironia e malinconia. Tgcom24 vi offre una clip esclusiva della pellicola, nelle sale dal 18 febbraio.

Un viaggio fino all'altra parte del mondo per cercare riscatto, per cercare la felicità. Rocco Papaleo è Gegè Cristofori, un cantante squattrinato che si imbarca su una nave merci per raggiungere l'Uruguay, dove immagina di fare un concerto che risolleverà la sua carriera. Su quella nave incontrerà un cuoco scontroso, Ruggero Chiaromonte (interpretato da Alessandro Gassman), con il quale nascerà una inaspettata amicizia e che sarà prezioso all'arrivo a Montevideo.



Proprio la città ha un ruolo centrale nell'economia del film, con luoghi e monumenti in cui splendore e decadenza convivono, in perfetta sintonia con i temi della pellicola. Una città che ha rapito Papaleo, innamoratosene dopo essere stato conquistato dal discorso alle nazioni uniti dell'ex presidente dell'Uruguay Pepe Mujica: "Parlava del nostro diritto alla felicità, e mi ha colpito che un capo di Stato parlasse in questo modo - ha detto il regista alla presentazione del film - Chiaramente ho avuto la curiosità di andare a vedere un Paese che esprime quel capo di Stato che Paese è".