"Ogni maledetto Natale", che incubo!

Amore, satira, divertimento. Il 27 novembre arriva nelle sale "Ogni Maledetto Natale", il film di Giacomo Ciarrapico, Mattia Torre e Luca Vendruscolo che ha come protagonisti Alessandro Cattelan, Marco Giallini, Corrado Guzzanti, Alessandra Mastronardi, Valerio Mastandrea, Laura Morante e Francesco Pannofino. Un giorno importante che diventa un incubo per due ragazzi. Tgcom24 offre una clip con il backstage in esclusiva.