"Now You See Me 2", la squadra di illusionisti torna al cinema

Arriva al cinema l'8 giugno "Now You See Me 2", il nuovo capitolo con protagonisti i Quattro Cavalieri: Michael (Jesse Eisenberg), Merritt (Woody Harrelson), Jack (Dave Franco) e Lula (Lizzy Caplan). Tgcom24 offre in anteprima una clip del film che vedrà la squadra di illusionisti affrontare una seconda avventura, per portare la magia a nuove vette e salvarsi da un talento della tecnologia che li vuole uccidere.