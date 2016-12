"Nonno scatenato", Robert De Niro e Zac Efron in un viaggio da ridere

Robert De Niro e Zac Efron sono una coppia tutta da ridere in "Nonno scatenato", la nuova commedia di Dan Mazer in uscita il 13 aprile. Tgcom24 offre in anteprima il trailer del film che vede Efron nei panni di Jason, un giovane avvocato che sta per sposarsi con la figlia del suo capo. Nonno Dick (De Niro) lo costringe ad accompagnarlo a Daytona per le vacanze di primavera, ma durante il viaggio le nozze rischiano di saltare...