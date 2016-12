Arriva nei cinema il 7 dicembre "Non c'è più religione", la nuova commedia natalizia di Luca Miniero ("Benvenuti al Nord", "Un Boss in salotto"). Tgcom24 offre in esclusiva una scena del film che vede nel cast Claudio Bisio, Alessandro Gassmann e Angela Finocchiaro. Una piccola comunità sta allestendo il tradizionale presepe vivente, ma il 'bambinello' è ormai adolescente e in paese non si riesce a trovare un sostituto...