"No Escape - Colpo di Stato", Owen Wilson in fuga dal Paese in rivolta

09:53 - Arriva nelle sale italiane "No Escape - Colpo di Stato", film diretto da John Erick Dowdle con Owen Wilson, Pierce Brosnan e Lake Bell. E' la storia di una famiglia statunitense che si trova improvvisamente coinvolta nella lotta armata che sconvolge il Paese in cui si trova durante un viaggio nel sudest asiatico. Per Wilson è una svolta, con il passaggio dal registro comico a quello drammatico, per lui inedito. Tgcom24 vi offre una clip in esclusiva.



Il film è stato prodotto dallo stesso team che stava dietro a successi come "Whiplash", "Lo sciacallo - Nightcrawler" e "Drive". Wilson interpreta Jack Dwyer, un imprenditore statunitense trasferitosi per lavoro nel sudest asiatico insieme alla moglie Annie e alle due figlie. Ma pochi giorni dopo il loro arrivo, il Paese viene sconvolto da una rivolta che mira a sovvertire il governo ufficiale. Ne seguirà una caccia allo straniero che costringerà Jack e la sua famiglia a cercare disperatamente una via di fuga, affrontando mille pericoli in un territorio sconosciuto e ostile.



Un action thriller molto diverso dai consueti film interpretati da Wilson, noto principalmente per i ruoli demenziali (prossimamente lo vedremo in "Zoolander 2") e i personaggi divertenti interpretati finora nelle commedie di maggior successo degli ultimi anni o nei film di autori come Wes Anderson e Woody Allen. Nel film diretto da John Erik Dowdle ("Necropolis", "Devil" e "Quarantena") troviamo anche Lake Bell, che interpreta la moglie del protagonista Annie, e Pierce Brosnan nel ruolo di Hammond, un occidentale che vive da tempo nel Paese e che ha molto da nascondere.