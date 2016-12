5 marzo 2015 "Nessuno si salva da solo", Scamarcio e Trinca in crisi nel nuovo film di Castellitto A Tgcom24 una clip esclusiva del film, tratto dall'omonimo romanzo di Margaret Mazzantini, nelle sale dal 5 marzo Tweet google 0 Invia ad un amico

10:42 - Esce giovedì 5 marzo "Nessuno si salva da solo", il nuovo film di Sergio Castellitto tratto dall'omonimo romanzo di Margaret Mazzantini. Protagonisti della pellicola, Riccardo Scamarcio e Jasmine Trinca. A Tgcom24 una clip esclusiva del film, che racconta la tormentata storia d'amore di Gaetano (Gae) e Delia, coppia separata che non ha metabolizzato la rottura, figlia della crisi, delle frustrazioni professionali e dei fantasmi del passato.

Il film parte dalla coda, da una cena tra Gaetano e Delia, separati da poco e uniti dall'astio che nutrono l'uno per l'altra e dai due figli Cosmo e Nico. Proprio per discutere delle vacanze dei figli, i due si incontrano in “campo neutro”, un ristorante, ma ben presto il tavolo al quale siedono diventa scenario di un ping pong di recriminazioni. I due si ritrovano a ripercorrere la loro storia d'amore, quasi rispondendo, in maniera più o meno inconscia, all'esigenza di trovare una ragione alla sua fine. La cena occupa l’intero svolgimento del film, ma attraverso una serie di flash back, la vita di Delia e Gaetano scorre attraverso i ricordi, dall’entusiasmo dei primi anni di vita in comune, l’amore, la passione, ai primi problemi e frustrazioni reciproche che hanno cominciato ad allontanarli, fino alla separazione. Ma proprio sul finire della cena un incontro svelerà ai due protagonisti quello che finora non sono stati in grado di vedere da soli a causa della loro rabbia.



"E'una storia d'amore politica perché mette in mostra, in un'epoca in cui conta molto la privacy, la nostra intimità", ha detto Castellitto, spiegando che il film è anche "un lavoro sulla crisi che ha fatto esplodere le relazioni umane e reso fragili la sessualità e la famiglia, che è allo stesso tempo straordinaria e micidiale". Per Scamarcio, che durante la presentazione del film ha invitato i giornalisti a non chiedere nulla del suo futuro matrimonio con Valeria Golino - "E' una notizia che é sfuggita e mi dispiace", ha detto l'attore - il film "racconta l'evoluzione dell'amore e lascia, alla fine, la libertà di capire se c'è ancora tra i due un sentimento oppure no".



Nessuno si salva da solo è il terzo film basato su un bestseller della Mazzantini che Castellitto porta al cinema, dopo Non ti muovere e Venuto al mondo. Nel cast anche Anna Galiena, Marina Rocco, Massimo Bonetti, Massimo Ciavarro, Renato Marchetti, Valentina Cenni e Eliana Miglio.