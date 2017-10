"Nemesi": Michelle Rodriguez, nei panni di un uomo, contro Sigourney Weaver

Un cast di tutto rispetto con Michelle Rodriguez e Sigourney Weaver per un thriller dalle tinte noir nel segno del fumetto. E' "Nemesi" in uscita nelle sale il 19 ottobre e diretto da Walter Hill, regista del leggendario "I guerrieri della notte". Una storia sulla vendetta e sull'identità di genere elaborata dallo stesso Hill e dallo scrittore e produttore Denis Hamill nel lontano 1978 e rimasta nel cassetto finora.

Un sicario di nome Frank Kitchen viene assoldato per una missione: uccidere il fratello di una brillante, quanto bizzarra, chirurga estetica (Sigourney Weaver). Per vendicarsi la dottoressa cattura e sottopone ad uno sconvolgente intervento chirurgico di cambio sesso il killer, che si ritrova "imprigionato" nei panni di una donna (Michelle Rodriguez) e ad una pressione psicologica che lo costringe a ripensare alla sua identità sessuale.

E' la volta delle contro vendetta. Frank deve fare i conti con il suo nuovo corpo di donna e cerca di farla pagare a chi gli ha modificato i tratti. In un crescendo di scene estremizzate e stilizzate in maniera fumettistica il sicario si confronta con una donna malvagia e criminale, che ha in mente un inquietante progetto e nasconde numerosi segreti.