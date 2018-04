Con la regia di Ava DuVernay, arriva nelle sale il 29 marzo il film Disney " Nelle Pieghe del Tempo ", avventura tratta dal classico di Madeleine L’Engle . In un mondo in cui l'oscurità si contrappone alla luce, una ragazza accompagnata da tre guide, intraprende un particolare viaggio in cui scoprirà che la forza di ognuno è legata alla capacità di accettare la propria individualità. Tgcom24 vi offre una clip in esclusiva.

Quando è stato pubblicato per la prima volta nel 1962, il romanzo di Madeleine L’Engle "Nelle Pieghe del Tempo" ha ottenuto subito un grande successo. Racconta la storia di una giovane ragazza che cerca suo padre attraverso l’universo e ha dato poi vita ad altri quattro romanzi incentrati sui medesimi personaggi, conosciuti come il "Quintetto del Tempo".



Oggi da quel libro prende spunto la storia di Meg Murry, una classica studentessa delle medie con problemi di autostima che cerca disperatamente di integrarsi. Figlia di due fisici di fama mondiale, è intelligente e ha delle doti eccezionali, proprio come suo fratello minore Charles Wallace, ma deve ancora rendersene conto.



A peggiorare la situazione interviene la sconcertante scomparsa del padre, avvenuta quattro anni prima, evento che tormenta Meg e che ha lasciato sua madre con il cuore a pezzi. Nonostante i suoi amici e gli insegnanti la esortino ad andare avanti, Meg sa che suo padre è ancora vivo. Prima di scomparire il signor Murry stava studiando alcuni eventi verificatisi nel cosmo e aveva scoperto il "tesseract", una piegatura del tempo e dello spazio che permette di viaggiare attraverso le galassie.



Un giorno, Charles Wallace, Meg e il suo compagno di classe Calvin incontrano tre visitatrici ultraterrene giunte sulla Terra con un importante messaggio per la ragazza: la scoperta fatta da suo padre è un traguardo davvero straordinario ma un'oscurità si è infiltrata nell’universo e ora il signor Murry è in grave pericolo. Guidati dalla signora "Quale", la signora "Cos’è" e la signora "Chi", i ragazzi partono alla ricerca del signor Murry catapultati tramite il "tesseract" in mondi oltre i confini della loro immaginazione, dove saranno costretti a lottare contro una potente forza del male. Ma per salvare suo padre, Meg dovrà prima superare le proprie debolezze e insicurezze per raccogliere la forza necessaria a sconfiggere le tenebre.



Nel cast tra gli altri, Oprah Winfrey (signora Quale), Reese Witherspoon (signora Cos'è), Mindy Kaling (signora Chi), Storm Reid (Meg Murry) e Zach Galifianakis (Medium Felice).