"Motel", arriva nelle sale il thriller con Robert De Niro e John Cusack

11:43 - Esce il 26 febbraio, “Motel”, il thriller con Robert De Niro e John Cusack diretto dall'esordiente David Grovic. Il film, liberamente ispirato al racconto “La gatta” della psicoanalista Marie-Louise Von Franz, segue le vicende del killer in crisi Jack (Cusack), assoldato dal leggendario boss Dragna (De Niro) per portare a termine una missione che si rivelerà più complicata del previsto. In esclusiva a Tgcom24 una clip del film.

Occhialoni e capelli cotonati, la fama di malavitoso spietato e colto, Dragna, interpretato da Robert De Niro, ingaggia il killer Jack (John Cusack) per recuperare una borsa di cui quest'ultimo non dovrà guardare il contenuto. Il killer ci riesce e poi esegue l'ordine di aspettare il boss in un motel in mezzo al nulla, dove avverrà la consegna della borsa. Jack non può immaginare che l'albergo, gestito da Ned (Crispin Glover), tenebroso concierge in sedia a rotelle, si rivelerà una trappola. Il killer dovrà affrontare diverse minacce e lo farà con l'aiuto della prostituta Rivka, interpretata dalla brasiliana Rebecca Da Costa. L’attesa dell'arrivo del boss sarà movimentata e anche la sua apparizione nel motel avrà delle conseguenze inaspettate ed estreme per tutti.