"Montparnasse femminile singolare", ritratto di giovane donna smarrita per Parigi

Paula (Lætitia Dosch), 31 anni, è appena tornata a Parigi dopo un lungo viaggio in Messico, per ritrovare il suo fidanzato fotografo Joachim. Il guaio è che lui non vuole più vederla, dopo aver condiviso insieme dieci anni di vita. La ragazza si ritrova così senza un soldo e senza casa. Accompagnata da un gatto, tra mille incontri, lavori precari e guai a non finire, armata solo della sua debordante emotività, si reinventa una nuova vita.



Il film rappresenta un elogio dell’instabilità e dipinge con delicato realismo un ritratto femminile tragicomico, dinamico e solare. La regista Serraille, qui al suo esordio sul grande schermo, ha raccontato a proposito: "Che cosa significa essere una giovane donna? Spesso veniamo invitate a corrispondere ad un determinato schema, a un'identità, a una definizione. "Giovane donna" dovrebbe essere un'espressione libera, volutamente indefinita. Paula, come il film stesso, è alla ricerca della sua libertà, di una sua identità propria. Tuttavia, il titolo internazionale è Montparnasse Bienvenüe (Benvenuta a Montparnasse), che rende omaggio al quartiere di Montparnasse dove Paula lavora, cena con Joachim, eccetera. È dove io stessa ho vissuto quando sono arrivata a Parigi a 18 anni, in una stanza di servizio. L'ironia sta nella parola 'benvenuta', dal momento che Paula non è benvenuta da nessuna parte, nonostante il fatto che apre tutte le porte che trova".