"Monster Family", una famiglia... da urlo!

Una mamma vampiro, un papà Frankenstein, una mummia con i problemi di qualsiasi adolescente e per finire un vispo lupacchiotto mannaro. La " Monster Family " si prepara ad invadere i cinema italiani a partire dal 19 ottobre e nell'attesa Tgcom24 offre in esclusiva il teaser trailer del film d'animazione.

I Wishbone non sono una famiglia felice. Emma è proprietaria di una libreria sull'orlo del fallimento, Frank è oberato e sfiancato dal lavoro, la figlia Fay sta attraversando gli imbarazzanti anni dell'adolescenza e dei brutti voti a scuola, mentre il figlio Max è così intelligente da mettersi nei guai ed è continuamente vittima di bullismo.



La goccia che fa traboccare il vaso arriva quando si presentano ad una festa in costume, ma si rivelano gli unici ad essere mascherati e vengono maledetti dalla perfida strega Baba Yaga con un incantesimo. Improvvisamente i loro costumi diventano realtà: Emma si trasforma in un vampiro, Fay in una mummia bendata da capo a piedi, Max in un peloso lupo mannaro e Frank, ovviamente, nel mostro di Frankenstein.