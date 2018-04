"Molly's Game", l'ardua lotta della principessa del poker contro la mafia russa

Molly, dopo l'addio allo sport e dopo gli studi in legge, ottiene un lavoro estivo che la introduce a una nuova impresa, in cui sono necessarie la stessa disciplina ed energia simili a quelle che usava nello sci: essere l'assistente di un organizzatore di partite clandestine di poker. Decide, piano piano, di addentrarsi in questo mondo così particolare, ottenendo ben presto grandi soddisfazioni.



L'inizio è una strada tutta in salita, gli affari le regalano anni di sfarzi, successo e glamour, ma attirano anche le attenzioni sbagliate quando, senza esserne a conoscenza, fa sedere al suo tavolo da gioco alcuni membri della mafia russa. La sua scia fortunata si arresta bruscamente: viene arrestata in piena notte da alcuni agenti dell'Fbi che imbracciano armi automatiche. Costretta ad affrontare le accuse a suo carico, può contare come unico alleato sul suo avvocato difensore (Idris Elba), riluttante all’inizio e che invece scopre che c'è molto di più in Molly Bloom di quello che i tabloid vogliono far passare.



La pellicola segna il debutto alla regia del drammaturgo e sceneggiatore Aaron Sorkin, vincitore di un premio Oscar come "Miglior sceneggiatura non originale" per "The social network" e di cinque Emmy Awards per la serie Tv "West wing". Ha lavorato anche in pellicole quali "Codice d'onore" con Jack Nicholson e Tom Cruise e "L'arte di vincere" con Brad Pitt protagonista.



"Di solito quando firmo per fare un film, è sempre un po’ un appuntamento al buio. C’è magari qualcosa che mi attira, ma di solito non ho la minima idea di cosa farò, quindi ci sono dei mesi in cui mi arrampico sugli specchi fino a che non riesco a decifrare la storia. Con 'Molly’s Game', nei cinque minuti di macchina per arrivare a casa, avevo già l’intero film in testa" ha raccontato Sorkin parlando della sua creatura cinematrografica.



Oltre a Chastain e Elba, nel cast ci sono anche Kevin Costner, Michael Cera, Jeremy Strong, Bill Camp, Chris O’Dowd, Brian d’Arcy James e Graham Greene.