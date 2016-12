"Mister Chocolat", la vera storia del primo clown di colore

Il 7 aprile arriva al cinema " Mister Chocolat ", la pellicola diretta da Roschdy Zem che ripercorre la vita di Rafael Padilla, primo clown di colore francese. Tgcom24 offre in anteprima una clip del film con protagonista Omar Sy ("Quasi Amici", "Samba") affiancato da James Thierrée nei panni di Footit, l'artista circense che lavorò a lungo in coppia con Chocolat.

Interpretare il personaggio di Chocolat è stata un'emozione forte per Omar Sy "il suo essere nato schiavo, essere riuscito a fuggire e poi essersi affermato come artista famoso... è incredibile. Posso solo immaginare la quantità di lavoro e di coraggio necessaria per arrivare così lontano. Deve essere stato un fardello pesante da portare l'essere nato figlio di uno schiavo ed esserlo stato anche lui. Mi sono chiesto cosa significasse vivere questa condizione di non completa libertà, ma Chocolat riuscì a superare tutto grazie alla recitazione e alla risata. Era un artista e desiderava che la sua storia, il suo lavoro e il suo talento venissero riconosciuti".