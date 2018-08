"Mission Impossible Fallout", Tom Cruise e la corsa contro il tempo

La fedeltà al suo Paese di Ethan Hunt (Tom Cruise) è messa in discussione in "Mission: Impossible - Fallout". Il film diretto da Christopher McQuarrie arriva nelle sale dal 29 agosto e Tgcom24 offre una clip esclusiva. Hunt e il suo team IMF (Alec Baldwin, Simon Pegg, Ving Rhames) insieme ad alcuni alleati molto familiari (Rebecca Ferguson e Michelle Monaghan) sono impegnati in una corsa contro il tempo dopo una missione fallita.