"Miami Beach": tra feste, sport e scherzi arriva la commedia romantica dei fratelli Vanzina

I fratelli Vanzina festeggiano 40 anni di carriera con " Miami Beach ". Il film, che arriva nelle sale l'1 giugno, è il loro 57esimo (il primo è stato " Luna di Miele in Tre " del 1976). E' una commedia romantica ambientata nel mondo degli italiani a Miami e ha come protagonisti Ricky Memphis , Paola Minaccioni , Max Tortora , Emanuele Propizio , Neva Leoni , Filippo Laganà , Camilla Tedeschi e Giampaolo Morelli . In esclusiva per Tgcom24 il backstage .

A Miami vanno a studiare all’università Luca (Filippo Laganà), romano, figlio di Giovanni (Max Tortora) e Valentina (Camilla Tedeschi), milanese, figlia di Olivia (Paola Minaccioni). Durante il viaggio in aereo da Roma a Miami, Olivia e Giovanni litigano furiosamente. I loro figli ancora non sanno che si ritroveranno insieme nella stessa università. Tra i due però, malgrado i genitori che si odiano, nascerà una romantica e buffa storia d’amore ambientata nel mondo del college tra feste, sport, scherzi.

A Miami arriva anche Giulia (Neva Leoni) insieme a delle sue amiche coetanee di 17 anni. Sono venute qui per assistere al famoso concerto dei deejay più importanti del mondo. C’è un problema però: Giulia doveva andare in vacanza con suo padre Lorenzo (Ricky Memphis) ma è scappata lasciandolo all’aeroporto di Roma, disperato. Lorenzo decide di andare a cercarla a Miami ma non sa dov’è, non parla inglese e non conosce la città. E’ un’impresa quasi disperata.

Si farà aiutare nella sua ricerca da un giovane perdigiorno italiano, Bobo (Emanuele Propizio), studente fuoricorso con il quale scoprirà la vita dei giovani in quella grande metropoli. Giulia intanto s’invaghisce di Filippo (Giampaolo Morelli), un giovanotto più grande di lei, un italiano immobiliarista e sciupafemmine al quale farà credere di essere molto più grande di quello che è. Una storia impossibile ma dalla quale imparerà a crescere...