"Maze Runner – La rivelazione", al cinema il terzo capitolo della saga

Dal 1° febbraio arriva al cinema "Maze Runner - La Rivelazione", il terzo capitolo della saga di fantascienza con protagonista il coraggioso Thomas (Dylan O'Brien). Tgcom24 offre in anteprima una scena del film, in cui Thomas e i Radurai uniscono le forze con i ribelli del "Braccio Destro" per salvare l'amico Minho, rapito durante lo scontro a fuoco dalle truppe del W.C.K.D.