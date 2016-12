"Masha e Orso: Amici per sempre", ecco il trailer e le prime immagini

Ormai manca poco all'evento che tutti, grandi e piccini, aspettano. " Masha e Orso: Amici per sempre " arriva nelle sale il 23 dicembre. Un vero e proprio evento di Natale che porterà sui grandi schermi otto episodi della pluripremiata serie , mai visti in Italia, ed altri contenuti speciali che faranno vivere un'esperienza unica al cinema. Ecco il trailer .

La serie è diventata un successo per le famiglie di tutto il mondo grazie alla sua doppia capacità di essere divertente e di educare. Il rapporto tra Masha e Orso è una metafora di come un bambino possa interagire con il mondo degli adulti e fa comprendere ai più piccoli cosa sia la vera amicizia, l'affetto e la libertà di essere creativi in maniera divertente e intelligente. Così sono ormai diventati i nuovi beniamini del pubblico giovanissimo, delle mamme e dei papà.

LA TRAMA - Liberamente ispirata ai personaggi della tradizione russa, Masha e Orso: Amici per sempre racconta le avventure della ragazzina vivace, intelligente, testarda e dall'energia inesauribile. Masha abita ai margini del bosco e attraverso un sentiero, va a trovare il suo amico, Orso. Orso vive nella sua casa dentro un albero dove, quando non c'è Masha, conduce una vita tranquilla e confortevole. Orso adora il miele, sa leggere e scrivere ed è abile nei giochi di prestigio. Masha è curiosa ed entusiasta di ogni scoperta e novità e con la sua intraprendenza finisce spesso per combinare guai. Orso sopporta i suoi capricci e pone sempre rimedio alle sue marachelle. Masha adora Orso e lui la ricambia con grande affetto, seppur talvolta cerchi di tenerla lontana o impegnata per avere un attimo di tranquillità, si mostra sempre paziente e protettivo e quando lei non è in giro, lui ne sente la mancanza.