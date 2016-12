"Mary Poppins", Disney lavora al remake

Mary Poppins sta per tornare. Secondo Entertainment Weekly, infatti, la Disney sta lavorando al remake del grande classico del 1964 firmato Robert Stevenson, con Julie Andrews nei panni della mitica tata della famiglia Banks. A cinquant'anni dalla pellicola originale, il sequel approderà nelle sale cinematografiche sotto la direzione di Rob Marshall, il regista tra gli altri di "Into the Woods" con Meryl Streep.