"Maleficent" campione di incassi del 2014

15:07 - A sorpresa è stata "Maleficent", la favola Disney con protagonista Angelina Jolie, a portarsi a casa i maggiori incassi in sala nel 2014. La strega cattiva della Bella Addormentata ha infatti sbancato il boxoffice italiano sfiorando i 20 milioni di dollari e lasciando a quota 16,5 milioni la commedia italiana "Un boss in salotto". Terzo posto per "The Wolf of Wall Street" di Martin Scorsese, che sfiora i 16 milioni.

A stilare la classifica il sito americano BoxOfficeMojo.com, che monitora i botteghini di tutto il mondo. Nella top-ten italiana al quarto posto troviamo "Sotto una buona stella", con la fortunata coppia formata da Carlo Verdone e Paola Cortellesi (14 milioni). In quinta posizione c'è "The Amazing Spider-Man 2", seguito a ruota da "Interstellar", entrambi con incassi vicini ai 13 milioni di dollari.



Settimo posto per "Transformers 4" (11,5 milioni) e solo ottavo il kolossal "Hunger Games: Il canto della rivolta - Parte I", che sfiora gli 11 milioni. A chiudere la top 10 la commedia romantica "Tutta colpa di Freud" (10,7 milioni) e il film d'animazione "Dragon Trainer 2" (10,6 milioni).

La lista riserva alcune sorprese soprattutto per quanto riguarda le pellicole osannate dalla critica. A farne le spese in primis"12 anni schiavo", il film premiato a quest'anno dagli Academy, che è solo 28esimo. Stessa sorte per "American Hustle" che nonostante ben tre premi Oscar nel cast (Jennifer Lawrence, Christian Bale e Robert De Niro) si ferma alla posizione 31. Addirittura ultimo della top 100 il drammatico "Dallas Buyer Club", film che è valso un Oscar ad entrambi i suoi protagonisti maschili Matthew McCounaghey e Jared Leto.