"Macbeth", Fassbender e Cotillard rivisitano il dramma di Shakespeare

Proprio i temi di "Macbeth", a detta degli autori, hanno reso più semplice il lavoro di adattamento del testo teatrale, che rimane ingombrante per la sua fama e la sua complessità. L'attualità di tematiche come l'avidità, la ricerca del successo da raggiungere senza scrupoli sono il nucleo del tentativo di modernizzazione fatto da Kurzel e dal suo staff.



Presentato fuori concorso a Cannes, il film racconta la rovinosa metamorfosi del valoroso generale Macbeth (Michael Fassbender), Barone di Glamis, che conosce la gloria e l'onore, ma viene condotto alla rovina dalla sua cupidigia. Ambientato nel paesaggio crudo della guerra civile in Scozia, Macbeth è la storia di un animo grande e generoso corrotto da avidità e spietata ambizione, in un processo in cui è determinante la sua sposa, interpretata da Marion Cotillard, che mossa da sfrenata ambizione lo spingerà a uccidere il Re Duncan.