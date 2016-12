"Ma che bella sorpresa" per Claudio Bisio sedotto dalla sexy vicina

11:49 - Tutto comincia quando la sexy Silvia (Chiara Baschetti) bussa alla porta di un single, Guido (Claudio Bisio) per chiedergli un po' di zucchero e poi si ferma e gira per casa in lingerie. Un sogno che si avvera in "Ma che bella sorpresa", la fanta-commedia napoletana di Alessandro Genovesi, in sala dall'11 marzo. Nel cast Frank Matano, Valentina Lodovini e la partecipazione straordinaria di Ornella Vanoni e Renato Pozzetto.

Il film, ispirato alla commedia brasiliana del 2009 campione di incassi al box office "A Mulher Invisivel", ha come protagonista Guido, professore di letteratura al liceo, un uomo romantico e del tutto innamorato della sua convivente. Quando questa lo lascia per un belga giovane e barbuto che l'ha messa pure incinta, il professore va letteralmente in pezzi nonostante l'aiuto anche troppo spontaneo e naif di Paolo (Matano), suo ex studente ora insegnante di educazione fisica.



Né la consolazione gli viene dai milanesissimi genitori, la straordinaria e inedita coppia composta da Pozzetto e Ornella Vanoni. Quando tutto sembra perso, in una Napoli da fumetto, bussa alla sua porta Silvia, una vicina di casa troppo perfetta per essere vera. Una donna che condivide con lui tutto, anche la squadra di calcio, e che sa pure che cos'e' un fuorigioco. Insomma la donna perfetta, mentre un'altra donna, sempre sua vicina, ma forse più reale, di nome Giada (Lodovini), innamorata segretamente di Guido, non vede l'ora di entrare in scena.



"Volevo proiettare al cinema ciò che non accade mai nella vita - ha spiegato il regista Alessandro Genovesi -. Non c'è stato comunque alcun ammiccamento a Nord e Sud. Certo, ho girato a Napoli e Guido è un tipico milanese, ma ho scelto i posti peggiori di questa città che sembra finta per quanto è vera". Per Bisio, invece, "in questo film c'è un po' la presa in giro della donna ideale che ogni uomo vorrebbe. Quella cioè che non rompe, che ama il Milan e che è perfetta in tutto".



Mentre la Lodovini parlando del suo personaggio sottolinea: "E' trasognata e coraggiosa e si crea un suo mondo da soap opera con il vicino di casa Guido". "Trovo geniale la scelta di Napoli per questo film - interviene la Vanoni -. C'è infatti una grande somiglianza tra napoletani e brasiliani. Sono entrambi un po' figli di puttana e sfacciati". Pozzetto sintetizza: "Sono stato subito affascinato dal tono surreale della storia. E, devo dire, mi sono anche divertito".