"Ma che bella sorpresa" la coppia Claudio Bisio - Frank Matano al cinema

11:15 - Si intitola “Ma che bella sorpresa”, il nuovo film di Alessandro Genovesi, nelle sale a partire dall'11 marzo. Nel cast della commedia ci sono Claudio Bisio, Frank Matano, Valentina Lodovini e l'esordiente Chiara Baschetti. Il film vanta anche la partecipazione straordinaria di Ornella Vanoni e Renato Pozzetto. A Tgcom24 una clip esclusiva del quarto lavoro del regista milanese, già autore de “La peggior settimana della mia vita”.

Scritto dal regista insieme a Giovanni Bognetti e ispirato alla commedia brasiliana del 2009 A Mulher Invisivel, il film racconta le vicende di Guido (Claudio Bisio), romantico sognatore e professore di letteratura al liceo, la cui vita va in pezzi quando la sua fidanzata, con cui convive da anni, lo lascia per un altro uomo. Paolo (Frank Matano) - un suo ex svogliato studente diventato insegnante di educazione fisica - è il suo migliore amico e farà di tutto per aiutarlo ad uscire dalla crisi, compreso invitare a Napoli i genitori di lui, interpretati dall’inedita e fulminante coppia Pozzetto-Vanoni. Guido torna a sorridere grazie all’incontro con Silvia (Chiara Baschetti), sua nuova vicina di casa, ma non sa che anche Giada, l'altra vicina interpretata da Valentina Lodovini, è segretamente innamorata di lui.



La quarta commedia firmata Alessandro Genovesi, che per la prima volta non si affida alla coppia De Luigi-Capotondi, riunisce sul grande schermo Bisio e la Lodovini, già protagonisti di Benvenuti al sud e Benvenuti al nord di Luca Miniero, entrambi campioni d'incassi.